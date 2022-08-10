Birden eş anlamlısı nedir? Birden kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Cümle içerisinde birden kelimesi ile aynı anlama gelen başka bir sözcük kullanıldığında cümlenin anlamı değişmez. Birden eş anlamlısı olarak sözlükte yer alan birçok kelime bulunur.

Birden Kelimesinin Eş Anlamlısı

Birden sözcüğü kelime anlamı olarak aniden, beklenmeyen anda oluşan, hızlıca gerçekleşen manalarına gelir. Bu lelime ile aynı anlamı taşıyan sözcüklerden biri aniden kelimesidir. Aniden kelimesi hem birden ile aynı anlama gelir hem de birden kelimesinin açıklaması niteliğini taşır. Ansızın ve ani kelimeleri de birdenin eş anlamlısı olup, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanıldığında cümlede herhangi bir değişiklik oluşmaz. Bunların dışında birdenin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir;

Ansızın

Çabucak

Yekten

Apansız

Bir defada

Bu kelimeler ile aynı anlamı taşıyan birçok farklı cümle kurmak mümkündür.

Birden Kelimesinin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Birden kelimesinin eş anlamı olan ani kelimesi beklenmeyen anda veya beklenmeyen durumda anlamlarına gelir ve birbiri yerine kullanılabilir. Birdenin eş anlamı olan sözcükler ile kurulan cümleler yardımıyla kelime daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. Ayrıca eş anlamlı kelimeleri birbirinin yerine aynı cümle içerisinde kullanmak eş anlamlarını kolayca hatırlamak için faydalıdır. Birden kelimesinin eş anlamı ile kurulabilecek cümleler şu şekilde örneklendirilebilir;