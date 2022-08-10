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Birden eş anlamlısı nedir? Birden kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılış ve okunuşları birbirinden farklı ancak anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelime denir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu kullanım cümlede anlam bozulması veya değişikliği oluşturmaz. Buna göre birden kelimesinin eş anlamlısı nedir? Birden eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Birden eş anlamlısı nedir? Birden kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Cümle içerisinde birden kelimesi ile aynı anlama gelen başka bir sözcük kullanıldığında cümlenin anlamı değişmez. Birden eş anlamlısı olarak sözlükte yer alan birçok kelime bulunur.

Birden Kelimesinin Eş Anlamlısı

Birden sözcüğü kelime anlamı olarak aniden, beklenmeyen anda oluşan, hızlıca gerçekleşen manalarına gelir. Bu lelime ile aynı anlamı taşıyan sözcüklerden biri aniden kelimesidir. Aniden kelimesi hem birden ile aynı anlama gelir hem de birden kelimesinin açıklaması niteliğini taşır. Ansızın ve ani kelimeleri de birdenin eş anlamlısı olup, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanıldığında cümlede herhangi bir değişiklik oluşmaz. Bunların dışında birdenin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir;

  • Ansızın
  • Çabucak
  • Yekten
  • Apansız
  • Bir defada

Bu kelimeler ile aynı anlamı taşıyan birçok farklı cümle kurmak mümkündür.

Birden Kelimesinin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Birden kelimesinin eş anlamı olan ani kelimesi beklenmeyen anda veya beklenmeyen durumda anlamlarına gelir ve birbiri yerine kullanılabilir. Birdenin eş anlamı olan sözcükler ile kurulan cümleler yardımıyla kelime daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. Ayrıca eş anlamlı kelimeleri birbirinin yerine aynı cümle içerisinde kullanmak eş anlamlarını kolayca hatırlamak için faydalıdır. Birden kelimesinin eş anlamı ile kurulabilecek cümleler şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Televizyondan aniden gelen gürültü izleyen herkesi korkuttu.
  • Ansızın bastıran sağnak yağmura pazardaki herkes hazırlıksız yakalandı.
  • Memleketi terk etmek Mustafa için oldukça ani bir karardı.
  • Ayşe onu balkondan seyrederken sokaktaki köpek yekten kayboldu.
  • Apansız yakalandığı hastalık Halime’yi iyice halsiz bırakmıştı.
  • Yemeğini çabucak bitiren çocuk parka gidebilmek için sabırsızlanıyordu.
  • Depremin bir defada gelişi şehir halkının panikleyerek kaçışmasına sebep olmuştu.

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