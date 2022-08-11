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Gerek eş anlamlısı nedir? Gerek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime dağarcığı bakımından çok zengin bir dildir. Farklı dillerden birçok kelime değişip dönüşerek dilimize yerleşmiştir. Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Buna bağlı olarak eş anlamlı sözcükler de çeşitlilik gösterir. Gerek kelimesi de bu özelliklere sahiptir. Lüzum, icap gibi anlamlara gelir. Gerek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gerek eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gerek eş anlamlısı nedir? Gerek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde her kelime birden fazla anlama sahiptir. Farklı alanlarda farklı şekilde kullanılabilir. Bu nedenle her kelimenin eş anlamlı kelimeleri de birden fazla olabilir. Gerek eş anlamlısı olan kelimeler de çeşitlilik gösterir. Lazım, icap gibi kelimeler gerek yerine cümle içinde kullanılabilir.

Bir şeyin, kişinin veya durumun gerekliliğini, lazımlığını belirtmek gerektiği zamanlarda gerek kelimesi kullanılır. İsim ya da sıfat türünde olabilir. Kullanım amacına göre aynı anlamdaki eş anlamlı sözcük onun yerine geçebilir.

Gerek kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gerek kelimesi için isim ve sıfat türünde iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • İsim olarak icap demektir.
    Örnek cümle:
    "Vaziyeti bir bütün halinde ve bir anda kestirdikten sonra anların gereklerine göre davranırım. (Necip Fazıl Kısakürek)"

  • Sıfat olarak ise gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım anlamına gelir.

Gerek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Lüzum, icap, beklenen gibi gelimeler gerek yerine kullanılabilir.

Gereğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelimenin yerine hangi eş anlamlı kelimenin koyulabileceği de doğru olarak anlaşılır.

Türkçe'deki birçok kelimenin farklı anlamları bulunur. O kelime cümlenin içinde hangi anlamında kullanılıyorsa cümlenin bütününe bakarak o anlam tespit edilir. Böylece yerine kullanılacak eş anlamlı kelime de doğru seçilir.

Gereğin eş anlamlısı olan kelimeler ve gerek kelimesi kullanılarak kurulmuş bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Senin gelmene lüzum yoktu, biz hallederdik.
  • Masaya kumaş peçete koyman icap ederdi.
  • Gereği düşünülmüş ve karar çoktan verilmiş.
  • Gerek görmediğim için bir şey söylemedim.
  • Yok neme gerek benim tatil!
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