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Alt etmek nasıl yazılır, alt etmek yazımı nasıl olmalıdır? Alt etmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.08.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılı ve sözlü dilin temeli olan kelimelerin yazım şekilleri anlamlarına göre belirlenir. Etkili bir iletişim kurabilmek için kelimeleri doğru bir biçimde kullanmak gerekir. Anlaşılır bir iletişim için dil bilgisi kurallarını bilmek son derece önemlidir. Bu nedenle kelimelerin anlamları kadar yazım şekilleri de iletişimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Alt etmek sözcüğü de yazımı merak edilen ve araştırılan kelimelerden biridir. Peki, alt etmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Türkçede alt etmek gibi bir araya geldiğinde anlam ifade eden birleşik kelimelerin pek çoğunun yazılışında kafalar karışıyor. Birleşik kelimelerden bazıları bitişik yazılırken bazıları ise ayrı yazılır. Buna karar vermek için genelde kelimede bir anlam bozulması yaşanıp yaşanmadığına bakılır. Herhangi bir yazıda yapılan yazım yanlışı, yazının kalitesini bozarak olumsuz durumlara neden olur. Bu sebeple anlamlı bir iletişim gerçekleştirmek ve anlam bozulmalarını engellemek için sözcüklerin TDK sözlüklerindeki gibi kullanılması önemlidir. Kelimelerin anlamları ve yazım biçimleri noktasında en güvenilir kaynak Türk Dil Kurumudur.

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Alt etmek nasıl yazılır?

Türk dili konusundaki en yetkili kurum TDK’dir. Alt etmek TDK'ye göre "üstünlük sağlamak, yenmek" manasında günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve birçok kişinin duyduğu sözcüklerden biridir. Bu kelime "alt" ve "etmek" sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik yapılı bir kelimedir. Alt etmek yazımı TDK sözlüklerine göre "alt etmek" biçiminde olmalıdır.

Birleşik kelimelerde bir anlam bozulmasına sebep olmamak için sözcüklerin doğru yazım şekillerine dikkat etmek gerekir. Bu kelimelerin yazım biçimine, çeşitli araştırmalar sonucunda Türk Dil Kurumu tarafından karar verilir. Bu fiilin nasıl yazıldığı noktasında "Alt etmek ayrı mı yazılır?" sorusu soruluyor. TDK’nin yazım kılavuzlarına söz konusu sözcük göre "alt etmek" biçiminde ayrı yazılmalıdır. Kelimenin birleşik olarak yazımı imla hatası olarak kabul edilir.

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Alt etmek bitişik mi yazılır?

Yazım kurallarına uymaya özen gösteren birçok kişi bu sözcüğün "alt etmek" şeklinde mi yoksa "altetmek" şeklinde mi yazılması gerektiği konusunda tereddüt yaşayabilir. Bu nedenle arama motorlarında sıklıkla araştırılan konuların başında birleşik kelimelerin nasıl yazılması gerektiği sorusu öne çıkar. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazım biçimi "alt etmek" biçiminde ayrı olmalıdır. Alt etmek doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • Alt etmek (Doğru kullanım)
  • Altetmek (yanlış kullanım)
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