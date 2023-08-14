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Bugüne bugün nasıl yazılır? Bugüne bugün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.08.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün sözcüğünün tekrarlanmasıyla oluşturulan bugüne bugün zarfı pek çok metinde rastlanabilen ifadelerdendir. Buna ek olarak bugüne bugün sözcüğünün sözlü dilde de sıklıkla kullanıldığı bilinir. Bu nedenle bugüne bugün sözcüğünün Türkçe yazım kurallarına göre nasıl kullanılması gerektiği açıklanmalıdır. Daha sonra ise bugüne bugün ifadesinin farklı anlamlarıyla kullanıldığı cümle örnekleri oluşturulabilir.

Bugüne bugün sözcük öbeğinin bugün kelimesinin yinelenmesiyle oluşturulduğu söylenebilir. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğu zaman bugüne bugün kelimesinin TDK tarafından onaylanan doğru yazılışına değinilebilir. Yazılı metinlerde yanlış olarak kullanıldığı durumlara rastlanan bugüne bugün kelimesinin doğru yazılışı açıklandıktan sonra bu sözcüğün 3 ayrı anlamı sıralanmalıdır. Ayrıca bugüne bugün sözcüğünün değişik anlamlarıyla kullanıldığı cümle örneklerine de yer verilebilir.

Bugün de nasıl yazılır? Bugün de nasıl yazılır?

Bugüne bugün nasıl yazılır?

Türkçede zarf sözcükleri arasında yer alan bugüne bugün ifadesinin TDK'ye göre nasıl yazıldığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu ifadeyle gerek edebi metinlerde gerek ise günlük konuşmalarda karşılaşılması mümkündür. Dolayısıyla "Bugüne bugün bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt arayan kişilere doğru bilgilerin aktarılması önem arz eder. Bugüne bugün ifadesinin aynı sözcüğün yinelenmesiyle oluşturulduğu görülür. Bu bağlamda Türkçede ikilemelere yönelik olan yazım kurallarının hatırlatılması gerekir. Türkçede ikilemelerin her zaman ayrı olarak yazıldığı bilinir. Bu nedenle bugüne bugün doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Yapılan açıklamalar çerçevesinde TDK tarafından belirtilen doğru bugüne bugün yazımı ile bu ifadenin yanlış kullanımı aşağıdaki gibi gösterilebilir:

  • Bugüne bugün (doğru kullanım)
  • Bugünebugün (yanlış kullanım)
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Bugüne bugün ayrı mı yazılır?

TDK güncel çevrim içi sözlüğünde 3 ayrı anlamına yer verilen bugüne bugün sözcük öbeği zarf olarak kullanılır. Bu sözcük TDK güncel sözlüğü üzerinden incelendiğinde ayrı olarak yazılması gerektiği görülen ifadelerdendir. Bugüne bugün TDK kapsamındaki ilk anlamı ise "Şunu iyi bil ki, unutma ki." şeklindedir. İncelenen zarf sözcüğünün bu temel anlamıyla günlük yaşamda sıklıkla kullanıldığı söylenebilir. Bugüne bugün sözcüğünün diğer anlamları ve bu anlamlarıyla kullanıldığı cümle örnekleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Bugüne bugün (zarf): Bugüne kadar:
    • Sonunda fark ettim ki bugüne bugün, hiçbir zaman kendim için bir şeyler yapmamışım.
  2. Bugüne bugün (zarf): Bundan sonra:
    • Sen bugüne bugün ailemizin doktor adayı olmaya karar vermiş ilk üyesisin!
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