Bugüne bugün nasıl yazılır? Bugüne bugün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bugüne bugün sözcük öbeğinin bugün kelimesinin yinelenmesiyle oluşturulduğu söylenebilir. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğu zaman bugüne bugün kelimesinin TDK tarafından onaylanan doğru yazılışına değinilebilir. Yazılı metinlerde yanlış olarak kullanıldığı durumlara rastlanan bugüne bugün kelimesinin doğru yazılışı açıklandıktan sonra bu sözcüğün 3 ayrı anlamı sıralanmalıdır. Ayrıca bugüne bugün sözcüğünün değişik anlamlarıyla kullanıldığı cümle örneklerine de yer verilebilir.

Bugüne bugün nasıl yazılır?

Türkçede zarf sözcükleri arasında yer alan bugüne bugün ifadesinin TDK'ye göre nasıl yazıldığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu ifadeyle gerek edebi metinlerde gerek ise günlük konuşmalarda karşılaşılması mümkündür. Dolayısıyla "Bugüne bugün bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt arayan kişilere doğru bilgilerin aktarılması önem arz eder. Bugüne bugün ifadesinin aynı sözcüğün yinelenmesiyle oluşturulduğu görülür. Bu bağlamda Türkçede ikilemelere yönelik olan yazım kurallarının hatırlatılması gerekir. Türkçede ikilemelerin her zaman ayrı olarak yazıldığı bilinir. Bu nedenle bugüne bugün doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Yapılan açıklamalar çerçevesinde TDK tarafından belirtilen doğru bugüne bugün yazımı ile bu ifadenin yanlış kullanımı aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Bugüne bugün (doğru kullanım)

Bugünebugün (yanlış kullanım)

Bugüne bugün ayrı mı yazılır?

TDK güncel çevrim içi sözlüğünde 3 ayrı anlamına yer verilen bugüne bugün sözcük öbeği zarf olarak kullanılır. Bu sözcük TDK güncel sözlüğü üzerinden incelendiğinde ayrı olarak yazılması gerektiği görülen ifadelerdendir. Bugüne bugün TDK kapsamındaki ilk anlamı ise "Şunu iyi bil ki, unutma ki." şeklindedir. İncelenen zarf sözcüğünün bu temel anlamıyla günlük yaşamda sıklıkla kullanıldığı söylenebilir. Bugüne bugün sözcüğünün diğer anlamları ve bu anlamlarıyla kullanıldığı cümle örnekleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: