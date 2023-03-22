Alt yazı nasıl yazılır, alt yazı yazımı nasıl olmalıdır? Alt yazı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Alt yazı sözcüğü dilimizde en çok yanlış yazılan kelimeler arasında yer alır. Türkçede iki ayrı kelimeden oluşan sözcüklerin yazımları genellikle kafa karışıklığına sebebiyet verir. İki sözcüğün birleşmesiyle oluşan kelimelerin bazıları ayrı yazılırken bazıları bitişik yazılır. Bu yüzden de hangilerinin ayrı hangilerinin bitişik yazıldığı kafaları karıştırır. Bu sözcükler arasında bulunan alt yazı kelimesinin nasıl yazıldığı oldukça sık bir şekilde araştırılır.

Alt yazı nasıl yazılır?

Alt yazı sözcüğü hemen her alanda kullanılan kelimelerden biridir. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biri olan alt yazı ayrı yazılması gereken kelimelerden biridir. Bu kapsamda "Alt yazı ayrı mı yazılır?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman doğru yazılışının ayrı olması gerektiğidir. Alt yazı Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

Gazete, dergi, televizyon programı gibi yayınlarda çıkan resim ve fotoğrafların açıklandığı yazı.

Sinema ve televizyondaki yabancı dilde olan bir filmin konuşmalarını çeviri olarak görüntünün altında verilen yazı.

Cümle içerisinde bu anlamlarda kullanılan alt yazı TDK incelendiği zaman ayrı bir şekilde yazılması gerektiği görülür. Kelimelerin anlamlarının yanı sıra nasıl yazıldıklarını bilmek kaliteli bir iletişim kurmak adına oldukça önemlidir.

Alt yazı bitişik mi yazılır?

Alt yazı sözcüğü yazımında en çok hata yapılan kelimelerden biridir. Alt yazı kelimesi altyazı şeklinde bitişik yazılmış ise hatalı yazılmış olur. Alt yazı yazımı cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılmak isteniyor ise Türk Dil Kurumu kuralları dâhilinde ayrı yazılmalıdır. Sıkça kullanılan kelimelerden biri olan alt yazının yazılışında hata yapılması yüksek bir olasılık olduğundan dolayı doğru yazımı araştırılmalıdır. Alt yazı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: