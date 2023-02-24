Kirpik nasıl yazılır? Kirpik mi kiprik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kirpik kelimesi Türkçe kökenlidir. Türk dilinde yazımı en sık yanlış yapılan kelimelerden biri de kirpiktir. Birçok kişi tarafından merak edilen kirpik kelimesinin doğru yazılışının hangisi olduğudur. Konuşma dilinde kiprik şeklinde yazılabilen bu kelimenin doğru yazılışı kirpik şeklindedir. Yazım kurallarına göre kirpik kelimesinin nasıl yazıldığı açıkça belirtilmiştir.

Kirpik nasıl yazılır?

Kirpik "göz kapağında bulunan kıllar" anlamına gelmektedir. Anlam bakımından sık sık kullanılan bir kelime olan kirpik yazılışı karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre kirpik "göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri" anlamında kullanılmaktadır. Kirpik kelimesi cümle içerisinde isim görevi görmektedir. Ayrıca kirpik kelimesi hayvan bilimi ve bitki biliminde de "tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar" anlamına gelmektedir. Kirpik TDK yazım kılavuzuna göre kirpik şeklinde yazılmalıdır.

Kirpik – Doğru Kullanım

Kiprik – Yanlış Kullanım

Kirpik mi kiprik mi?

Türkçeyi daha doğru bir şekilde kullanabilmek için kelimelerinin nasıl yazıldığının bilinmesi gerekmektedir. Göz kapağının çevresinde yer alan kıllara kirpik adı verilmektedir. Hem konuşma dili hem de yazı dilinde sık sık kullanılan kirpik yazımı yanlış yapılan kelimeler arasındadır. TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre “kirpik” görüldüğü gibi yazılmalıdır. Kirpik kelimesinin "kiprik" şeklinde kullanılmasının nedeni göçüşme yaşanmasıdır. Göçüşme, bir kelimede birbirini izleyen iki ünsüzün yer değiştirmesi olarak açıklanabilir. Bu ses olayı doğrultusunda kiprik şeklinde kullanım da oldukça yaygındır. Kirpik doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler verilmesi mümkündür. Bunlar şu şekildedir: