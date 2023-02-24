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Kirpik nasıl yazılır? Kirpik mi kiprik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.02.2023 05:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe birçok farklı kökenlere ait kelimeleri sözlüğünde bulundurmaktadır. Ancak diğer birçok kelime de Türkçe kökenlidir. Türkçe sözlüğü kelime hazinesi bakımından oldukça geniştir. Bu sebeple kelimelerin nasıl yazıldığı da sık sık hataya düşülen konulardan biridir. Kirpik kelimesi de bunlardan biridir. Kirpik kelimesi bazı nedenlerden dolayı farklı şekillerde de ifade edilir. Peki, kirpik TDK'ye göre nasıl yazılır?

Kirpik nasıl yazılır? Kirpik mi kiprik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kirpik kelimesi Türkçe kökenlidir. Türk dilinde yazımı en sık yanlış yapılan kelimelerden biri de kirpiktir. Birçok kişi tarafından merak edilen kirpik kelimesinin doğru yazılışının hangisi olduğudur. Konuşma dilinde kiprik şeklinde yazılabilen bu kelimenin doğru yazılışı kirpik şeklindedir. Yazım kurallarına göre kirpik kelimesinin nasıl yazıldığı açıkça belirtilmiştir.

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Kirpik nasıl yazılır?

Kirpik "göz kapağında bulunan kıllar" anlamına gelmektedir. Anlam bakımından sık sık kullanılan bir kelime olan kirpik yazılışı karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre kirpik "göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri" anlamında kullanılmaktadır. Kirpik kelimesi cümle içerisinde isim görevi görmektedir. Ayrıca kirpik kelimesi hayvan bilimi ve bitki biliminde de "tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar" anlamına gelmektedir. Kirpik TDK yazım kılavuzuna göre kirpik şeklinde yazılmalıdır.

  • Kirpik – Doğru Kullanım
  • Kiprik – Yanlış Kullanım
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Kirpik mi kiprik mi?

Türkçeyi daha doğru bir şekilde kullanabilmek için kelimelerinin nasıl yazıldığının bilinmesi gerekmektedir. Göz kapağının çevresinde yer alan kıllara kirpik adı verilmektedir. Hem konuşma dili hem de yazı dilinde sık sık kullanılan kirpik yazımı yanlış yapılan kelimeler arasındadır. TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre “kirpik” görüldüğü gibi yazılmalıdır. Kirpik kelimesinin "kiprik" şeklinde kullanılmasının nedeni göçüşme yaşanmasıdır. Göçüşme, bir kelimede birbirini izleyen iki ünsüzün yer değiştirmesi olarak açıklanabilir. Bu ses olayı doğrultusunda kiprik şeklinde kullanım da oldukça yaygındır. Kirpik doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler verilmesi mümkündür. Bunlar şu şekildedir:

  • Yüzüne bakınca ilk önce kirpikleri dikkat çekiyordu. (Doğru Kullanım)
  • Alışverişe çıkarsan bana kirpik kıvırıcı alabilir misin? (Doğru Kullanım)
  • Kipriklerinin sağlıklı uzaması için doğal yağ kullanıyor. (Yanlış Kullanım)
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