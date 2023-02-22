Uluslararası nasıl yazılır, uluslararası yazımı nasıl olmalıdır? Uluslararası ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki farklı anlama sahip kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan kelimelere birleşik yapılı adı verilmektedir. Birleşik yapılı kelimeler her durumda bitişik şekilde yazılmaz. Bazı kelimeler birleşik yapılı olmasına rağmen ayrı ayrı yazılmaktadır. Uluslararası da iki farklı kelimeden oluşmaktadır. Uluslararası anlam bakımından kullanımı oldukça yaygın bir kelimedir.

Uluslararası nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre uluslararası kelimesi "çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal" anlamlarına gelmektedir. Uluslararası kelimesi sıfat görevinde kullanılan birleşik kelimelerden birisidir. "Uluslararası ayrı mı yazılır?" sorunun cevabı TDK tarafından açıkça belirtilmiştir. Uluslararası TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre birleşik şekilde yazılmalıdır. "Uluslar arası" şeklinde kullanım yanlışken "uluslararası" yazımı doğrudur.

Uluslararası bitişik mi yazılır?

Hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullanılan bir kelime olan uluslararası birleşik yapılı bir kelimedir. Birleşik yapılı kelimelerin yazımı sırasında oldukça fazla yanlış yapılmaktadır. Uluslar ve arası kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan uluslararası birleşik şekilde yazılmalıdır. Türkçeyi daha doğru bir şekilde kullanabilmek için yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Uluslararası yazımı birleşik şekilde olmalıdır. Uluslararası doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir: