Orta Çağ nasıl yazılır, Orta Çağ yazımı nasıl olmalıdır? Orta Çağ büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birleşik yapılı kelimelerin yazımı yanlış yapılabilmektedir. Orta Çağ da bunlardan biridir. Orta Çağ tarih kitaplarında sık sık karşılaştığımız kelimelerdendir. Orta çağ kelimesi belirli bir tarih dilimini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kelimenin yazımının doğru olması da oldukça önemlidir. Orta Çağ büyük mü yoksa küçük mü yazılır sorusunun cevabı da yazım kılavuzu tarafından açıkça belirtilmiştir.

Orta Çağ nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre Orta çağ "Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden (476) 1453'e veya 1492'ye kadar süren çağ" anlamına gelmektedir. Orta Çağ cümle içerisinde isim görevinde kullanılır. Ayrıca Orta Çağ kelimesi özel bir isimdir. Tarih kitaplarında sıklıkla gördüğümüz bir kelime olan Orta Çağ yazımı sıklıkla araştırılan konular arasındadır. "Orta Çağ küçük mü yazılır?" sorusuna "hayır" cevabını verebiliriz. Orta Çağ TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre büyük bir şekilde yazılmalıdır.

Orta Çağ – Doğru Kullanım

Orta çağ – Yanlış Kullanım

Orta Çağ büyük mü yazılır?

Orta Çağ kelimesi hem özel bir isim olup tarih biliminde de sıklıkla kullanılmaktadır. Orta ve çağ kelimeleri farklı anlamlara sahip olmasına rağmen birleşik yapılı bir kelimedir. Ancak Orta Çağ hem ayrı hem de büyük harfle yazılmalıdır. TDK'nin "tarihî olay, çağ ve dönem adlarının büyük harfle başlaması" kuralına göre Orta Çağ ifadesi de büyük harflerle kullanılmalıdır. Orta Çağ yazımı küçük harflerle olduğunda yazım kurallarına aykırıdır. Türk Dil Kurumuna göre Orta Çağ doğru yazılışı büyük olmalıdır. Orta Çağ doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir: