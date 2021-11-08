Altaş Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Denizlispor, 2021-2022 sezonunun 12. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

