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Altaş Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi!

08.11.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Altaş Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Denizlispor, 2021-2022 sezonunun 12. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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Denizlispor
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