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Altay - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Altay - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak?

16.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'te beş haftadır istediği başarıyı yakalayamamış olan Altay, Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Altay - Alanyaspor maçının detayları ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Altay - Alanyaspor maçı hangi kanalda ve maç saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

Altay - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Altay - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak?

Yeni teknik direktörüne kavuşan Altay, 21. hafta maçında Alanyaspor 'la mücadele edecek. 18 puanla 18. sırada yer bulunan Siyah Beyazlı takım, yeni hocası Mert Nobre yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanıp, 5 haftalık talihsizliğine son vermek için uğraşacak. Peki Altay - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

ALTAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Francesco Farioli yönetiminde henüz kazanamamış olan Akdeniz ekibi zorlu deplasmanda kazanıp, galibiyet hasretine nokta koymayı hedefliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşecek olan Altay-Alanyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen şekilde yayınlanacak.

Kayserispor maçında forma giyememiş olan Pinares, Alanyaspor karşılaşmasında görev alabilecek. Ayrıca Gabon Milli Takımı'nda olan Poko, sakatlığı süren Cebrail ve Aka ise forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Afrika Kupası'nda bulunan Diedhiou ve Awaziem, kart cezalısı Umut Güneş, yine sahada bulunmayacak.


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Alanyaspor Altay
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