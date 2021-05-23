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Altay-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Play-Off finalinin adı belli oldu!

23.05.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu, Samsunspor deplasmanında 2-2 berabere kalarak adını Play-Off finaline yazdırdı. Altınordu finalde kendisi gibi İzmir temsilcisi Altay'ın rakibi olacak. Peki final maçı hani gün saat kaçta yapılacak. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu mu? İşte merakla beklenen finalin detayları...

Altay-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Play-Off finalinin adı belli oldu!

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı TFF 1.Lig Play-Off final karşılaşmasının adı belli oldu. İzmir derbisinde Altay-Altınordu finalde karşı karşıya gelecek. İstanbulspor'u geçerek adını finale ilk yazdıran isim Altay oldu. Altınordu ise deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak finalde Altay'ın rakibi oldu.

Altay ve Altınordu arasında oynanacak TFF 1.Lig Play-Off Final karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Final karşılaşmasının yapılacağı şehir ve başlama saati, TFF tarafından açıklanacak.

Final karşılaşması Bein Sports ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak...

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Altay
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