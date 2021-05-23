Altay-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Play-Off finalinin adı belli oldu!

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı TFF 1.Lig Play-Off final karşılaşmasının adı belli oldu. İzmir derbisinde Altay-Altınordu finalde karşı karşıya gelecek. İstanbulspor'u geçerek adını finale ilk yazdıran isim Altay oldu. Altınordu ise deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak finalde Altay'ın rakibi oldu.

Altay ve Altınordu arasında oynanacak TFF 1.Lig Play-Off Final karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Final karşılaşmasının yapılacağı şehir ve başlama saati, TFF tarafından açıklanacak.

Final karşılaşması Bein Sports ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak...

