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Altay, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

01.11.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde 30 Ekim Cumartesi günü konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altaylı futbolcular, bir günlük iznin ardından Fraport TAV Antalyaspor müsabakası için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra çift kale maç yaptı.

Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan'ın sakatlıklarının bulunduğu Altay'da dinlendirilen Karamoko Daouda Bamba ile Cebrail Karayel de antrenmanda yer almadı.

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