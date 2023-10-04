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Altay Bayındır'a müjde! Galatasaray sayesinde kaleye geçebilir...

04.10.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında dün konuk olduğu Manchester United'ı 2 kez geri düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmesi, İngiliz basınında geniş yer aldı. Kaleci Onana'nın yaptığı hataları ön plana çıkaran İngilizler, kaleyi Altay Bayındır'ın devralacağını yazdı.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Haberlerde, Galatasaray'ın sergilediği futbolla İngiliz ekibini şoke ettiği yorumlarına yer verilirken, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımının performansına yönelik sert eleştiriler yapıldı.

ONANA'NIN PERFORMANSI

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Galatasaray'ın bulduğu 3 golde de hatası olan Onana için İngilizler sert ifadeler kullandı. Yıldız kalecinin Manchester United formasıyla son maçı olduğunu bile yazan gazeteler, Onana'yı hedef tahtasına koydu.

ALTAY BAYINDIR...

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Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın hazır olduğu ve Ten Hag'ın şans vermesi durumunda kaleyi koruyabileceği yazıldı.

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