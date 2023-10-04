Altay Bayındır'a müjde! Galatasaray sayesinde kaleye geçebilir...

Haberlerde, Galatasaray'ın sergilediği futbolla İngiliz ekibini şoke ettiği yorumlarına yer verilirken, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımının performansına yönelik sert eleştiriler yapıldı.

ONANA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'ın bulduğu 3 golde de hatası olan Onana için İngilizler sert ifadeler kullandı. Yıldız kalecinin Manchester United formasıyla son maçı olduğunu bile yazan gazeteler, Onana'yı hedef tahtasına koydu.

ALTAY BAYINDIR...

Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın hazır olduğu ve Ten Hag'ın şans vermesi durumunda kaleyi koruyabileceği yazıldı.

