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Altay Bayındır, Ankaragücü'ne karşı ilk kez forma giyecek!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı ilk kez mücadele edecek.

Altay Bayındır, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek! Fenerbahçe, Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

ALTAY BAYINDIR ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ankaragücü

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