Altay Bayındır, Ankaragücü'ne karşı ilk kez forma giyecek!

Altay Bayındır, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek! Fenerbahçe, Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
ALTAY BAYINDIR ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek.
Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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