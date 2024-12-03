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Altay Bayındır için İngilizler Galatasaray'ı duyurdu! Milli kaleci adım adım imzaya geliyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.12.2024 15:38
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Manchester United kalecisi Altay Bayındır, fazla forma şansı bulamadığı İngiliz takımından ayrılacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan bu iddiadan sonra İngiliz basını da vites arttırdı ve Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transfer olacağını yazdı.

Altay Bayındır için İngilizler Galatasaray'ı duyurdu! Milli kaleci adım adım imzaya geliyor
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Altay Bayındır, İngiliz devinde istediği forma şansını bulamamıştı. Kariyerinin bu döneminde daha çok forma giymek isteyen Altay, Süper Lig'e geri dönme kararı aldığı iddia edilmişti. İngiliz basınında çıkan haber sonrası bu iddia daha da güçlendi.

GALATASARAY İLE ANLAŞMAK ÜZERE

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Galatasaray'ın Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği artık herkes tarafından biliniyor. Muslera'nın yerine önümüzdeki yıl kaleci olarak düşünülen Altay Bayındır'ın da sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

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İngiliz basınında çıkan haberde, Altay Bayındır'ın devre arasında bile takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu yazıldı. Galatasaray'ın Altay için en ciddi aday olduğu da haberin detaylarında yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır galatasaray
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Altay'dan güzel 2. kaleci olur
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