Altay Bayındır için İngilizler Galatasaray'ı duyurdu! Milli kaleci adım adım imzaya geliyor

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Altay Bayındır, İngiliz devinde istediği forma şansını bulamamıştı. Kariyerinin bu döneminde daha çok forma giymek isteyen Altay, Süper Lig'e geri dönme kararı aldığı iddia edilmişti. İngiliz basınında çıkan haber sonrası bu iddia daha da güçlendi.

GALATASARAY İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Galatasaray'ın Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği artık herkes tarafından biliniyor. Muslera'nın yerine önümüzdeki yıl kaleci olarak düşünülen Altay Bayındır'ın da sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

İngiliz basınında çıkan haberde, Altay Bayındır'ın devre arasında bile takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu yazıldı. Galatasaray'ın Altay için en ciddi aday olduğu da haberin detaylarında yer aldı.