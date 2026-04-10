Altay Bayındır imzayı atıyor! Bu kez dananın kuyruğu kopacak

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da forma giyen milli kalecimiz Altay Bayındır için Ada basınından flaş bir transfer iddiası gündeme düştü. Kırmızı Şeytanlar, yeni sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlarken, kalede dev bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.

HEM ONANA HEM ALTAY YOLCU

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United yönetimi ve teknik heyeti, gelecek sezonun kaleci planlamasını netleştirdi. Alınan karara göre, takımın birinci kalecisi Andre Onana ve milli file bekçimiz Altay Bayındır ile yollar kesin olarak ayrılacak. Performansı tartışılan iki isim de yeni sezonda takımda düşünülmüyor.

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜŞÜ YÜKSEK İHTİMAL

İngiliz basını, Manchester United'dan ayrılacak olan Altay Bayındır'ın yeniden Süper Lig'e döneceğini satırlarına taşıdı. Haberin detaylarında, 25 yaşındaki başarılı eldivenin yeni adresinin Beşiktaş olmasının son derece yüksek bir ihtimal olduğu vurgulandı.

Siyah-Beyazlı yönetimin, geride bıraktığımız ocak ayı ara transfer döneminde Altay Bayındır için Manchester United'a resmi bir teklif yaptığı ancak transfer tahtasının kapanmasına çok kısa bir süre kala İngiliz devinin bu teklifi reddetmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Yarım kalan bu transfer hikayesinin, yaz döneminde atılacak imzalarla resmiyete dökülmesi bekleniyor.