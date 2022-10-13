Altay Bayındır'ın performansı taraftarı çileden çıkartmıştı! Fenerbahçe yönetiminden 15 milyon Euro'luk ters köşe...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi yaşanıyor. Taraftarların son maçta ıslıkladığı genç oyuncu için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti. Altay'a yeni sözleşme önererek kendisine güvenildiğini ispatlamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Altay'ın menajeriyle görüşmelere başladı.

2023'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyle bitecek olan milli kalecinin kazancı şu an için aylık 500 bin TL. Altay'a zamlı olarak 4 yıllık sözleşme teklif edecek Fenerbahçe, genç kaleciye serbest kalma maddesi koyacak.

15 MİLYON EURO

Altay Bayındır'ın sözleşmesine 15 milyon Euro serbest kalma maddesi koymayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, bu hamleyle birlikte genç kalecinin kafasını rahatlatmayı hedefliyor.



