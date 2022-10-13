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Altay Bayındır'ın performansı taraftarı çileden çıkartmıştı! Fenerbahçe yönetiminden 15 milyon Euro'luk ters köşe...

13.10.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son haftalarda sergilediği performansla eleştirilen Altay Bayındır için sarı-lacivertli yönetim devreye girdi. Karagümrük maçında yediği 4 golle taraftarlar tarafından ıslıklanan Altay Bayındır için düğmeye basıldı. Avrupa'da birçok kulübün radarında olan genç oyuncu için 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

Altay Bayındır'ın performansı taraftarı çileden çıkartmıştı! Fenerbahçe yönetiminden 15 milyon Euro'luk ters köşe...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi yaşanıyor. Taraftarların son maçta ıslıkladığı genç oyuncu için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti. Altay'a yeni sözleşme önererek kendisine güvenildiğini ispatlamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Altay'ın menajeriyle görüşmelere başladı.

2023'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyle bitecek olan milli kalecinin kazancı şu an için aylık 500 bin TL. Altay'a zamlı olarak 4 yıllık sözleşme teklif edecek Fenerbahçe, genç kaleciye serbest kalma maddesi koyacak.

15 MİLYON EURO

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Altay Bayındır'ın sözleşmesine 15 milyon Euro serbest kalma maddesi koymayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, bu hamleyle birlikte genç kalecinin kafasını rahatlatmayı hedefliyor.


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