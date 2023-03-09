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Altay Bayındır'ın taktığı gözlükler sosyal medyada gündem oldu, akıllara Volkan Demirel'in efsane fotoğrafı geldi!

09.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlarken, Sarı-Lacivertliler'in başarılı eldiveni Altay Bayındır'ın antrenman esnasında taktığı gözlükler sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Altay Bayındır'ın taktığı gözlükler sosyal medyada gündem oldu, akıllara Volkan Demirel'in efsane fotoğrafı geldi!
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklarını tüm hızıyla sürerken, Sarı-Lacivetliler'in başarılı file bekçisi Altay Bayındır, resmi YouTube kanalında bir programa konuk olurken, antrenmanda kullandığı gözlüklerle gündem oldu.

AKILLARA VOLKAN DEMİREL GELDİ!

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24 yaşındaki file bekçisi, siyah gözlüklerle kalede olması sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Volkan Demirel'in efsane fotoğrafı akıllara geldi. Bazı taraftarlar yaptıkları paylaşıma 'Efsaneler sadece şekil değiştirir' notunu düştü.

İŞTE O FOTOĞRAF...

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Altay Bayındır Volkan Demirel gözlük son dakika UEFA ligi yaşında

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