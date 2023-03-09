Altay Bayındır'ın taktığı gözlükler sosyal medyada gündem oldu, akıllara Volkan Demirel'in efsane fotoğrafı geldi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklarını tüm hızıyla sürerken, Sarı-Lacivetliler'in başarılı file bekçisi Altay Bayındır, resmi YouTube kanalında bir programa konuk olurken, antrenmanda kullandığı gözlüklerle gündem oldu.

AKILLARA VOLKAN DEMİREL GELDİ!

24 yaşındaki file bekçisi, siyah gözlüklerle kalede olması sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Volkan Demirel'in efsane fotoğrafı akıllara geldi. Bazı taraftarlar yaptıkları paylaşıma 'Efsaneler sadece şekil değiştirir' notunu düştü.

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