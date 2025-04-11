Altay Bayındır'ın tarihi fırsat ayağına geldi! Manchester United tepkilere daha fazla dayanamadı

Son dakika spor haberleri... Manchester United kariyerinde sık sık hatalı goller yemesiyle gündeme gelen Andre Onana son olarak Lyon maçına da damga vurdu. Deplasmanda oynadıkları maçta 2-2 berabere kalan Manchester United, galibiyeti Onana yüzünden elinden kaçırdı.

İKİ GOLDE DE NET HATASI VAR

Manchester United'ın yediği iki golde de net hatası bulunan Onana, 90. dakikada yediği golle tepkilerle karşı karşıya geldi. Manchester taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Onana için taraftarlar eleştiri yağmurunda bulundu.

ALTAY BAYINDIR KALEYE GEÇİYOR

Manchester United Teknik Direktörü Amorim, Onana'nın performansından memnun olmadığı için bir sonraki maçta Altay Bayındır'ı kalede oynatmaya karar verdi. Altay Bayındır'ın performansına göre gelecek haftalarda da kale Altay'a emanet edilebilir.