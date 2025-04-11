SPOR

73
62
57
53
53
52
51
48
47
45
43
42
38
37
35
35
32
20
17
10
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Altay Bayındır'ın tarihi fırsat ayağına geldi! Manchester United tepkilere daha fazla dayanamadı

Altay Bayındır'ın tarihi fırsat ayağına geldi! Manchester United tepkilere daha fazla dayanamadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2025 19:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberleri... Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın ayağına tarihi fırsat geldi. Takımda yedek kaleci olarak bulunana Altay Bayındır ilk 11'e geri dönüyor. Andre Onana'nın Lyon maçında yediği hatalı goller sonrası Manchester United Teknik Direktörü Amorim, önümüzdeki maçta kaleyi Altay'a emanet etmeye karar verdi.

Altay Bayındır'ın tarihi fırsat ayağına geldi! Manchester United tepkilere daha fazla dayanamadı
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika spor haberleri... Manchester United kariyerinde sık sık hatalı goller yemesiyle gündeme gelen Andre Onana son olarak Lyon maçına da damga vurdu. Deplasmanda oynadıkları maçta 2-2 berabere kalan Manchester United, galibiyeti Onana yüzünden elinden kaçırdı.

İKİ GOLDE DE NET HATASI VAR

Screenshot_1

Manchester United'ın yediği iki golde de net hatası bulunan Onana, 90. dakikada yediği golle tepkilerle karşı karşıya geldi. Manchester taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Onana için taraftarlar eleştiri yağmurunda bulundu.

ALTAY BAYINDIR KALEYE GEÇİYOR

GettyImages-2190796408

Manchester United Teknik Direktörü Amorim, Onana'nın performansından memnun olmadığı için bir sonraki maçta Altay Bayındır'ı kalede oynatmaya karar verdi. Altay Bayındır'ın performansına göre gelecek haftalarda da kale Altay'a emanet edilebilir.

Canlı Skor

Fenerium'a giden futbolcu gündem oldu! Fenerium'a giden futbolcu gündem oldu!
O transfer için dev kapışma! O transfer için dev kapışma!
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır son dakika haberler son dakika haberleri Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı çağrısını işaret etti! "Bizim için çiğnenmesi mümkün olmayan milli bir yemin bahsi"

İmralı çağrısını işaret etti! "Bizim için çiğnenmesi mümkün olmayan milli bir yemin bahsi"

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Önce tecavüz edilmiş sonra da öldürülmüş

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Önce tecavüz edilmiş sonra da öldürülmüş

O transfer için dev kapışma!

O transfer için dev kapışma!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi korkutan gelişme! Meteoroloji "Sarı kod" ile uyarmıştı...

Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi korkutan gelişme! Meteoroloji "Sarı kod" ile uyarmıştı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.