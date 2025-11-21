Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

2023-24 sezonunun başında Fenerbahçe’den Manchester United’a 5 milyon euro karşılığında transfer olan Altay Bayındır, İngiltere’de beklenen performansı verememişti.

İSPANYA MAÇINDA GÖZ DOLDURMUŞTU

İngiliz devinde düzenli forma şansı bulamayan milli kaleci, A Milli Takım ile oynanan İspanya deplasmanında sergilediği olağanüstü performansla adeta kaleye duvar örmüştü. Bu mücadelede yaptığı kurtarışlar, hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı.

BEŞİKTAŞ'TAN ALTAY BAYINDIR HAMLESİ

Beşiktaş, ocak ayında Altay Bayındır için resmi bir hamle yapacak. Siyah-beyazlı ekip, milli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak için ara transfer döneminde Manchester United ile görüşmelere başlayacak. Bu gelişme, Süper Lig’deki kaleci rekabetini yeniden hareketlendirecek gibi görünüyor.