Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Süper Lig’e geri dönme ihtimaliyle gündeme geldi. Türk basınında yer alan iddialara göre, Süper Lig’in büyük kulüplerinden biri ocak ayında Altay için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Emre Şen
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
2023-24 sezonunun başında Fenerbahçe’den Manchester United’a 5 milyon euro karşılığında transfer olan Altay Bayındır, İngiltere’de beklenen performansı verememişti.

İSPANYA MAÇINDA GÖZ DOLDURMUŞTU

İngiliz devinde düzenli forma şansı bulamayan milli kaleci, A Milli Takım ile oynanan İspanya deplasmanında sergilediği olağanüstü performansla adeta kaleye duvar örmüştü. Bu mücadelede yaptığı kurtarışlar, hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı.

BEŞİKTAŞ'TAN ALTAY BAYINDIR HAMLESİ

Beşiktaş, ocak ayında Altay Bayındır için resmi bir hamle yapacak. Siyah-beyazlı ekip, milli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak için ara transfer döneminde Manchester United ile görüşmelere başlayacak. Bu gelişme, Süper Lig’deki kaleci rekabetini yeniden hareketlendirecek gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mert Beşiktaşın yıllarını çaldı hala doğru düzgün kaleci bulamadılar. Beş sezonda daha yeni kaleci aramak akıllarına geldi.
