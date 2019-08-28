Altay Bayındır: Trabzonspor maçı farklı bir atmosferde geçecek

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Altay, "Lige başlangıcı iyi yaptık. Bu iki galibiyet takıma çok şey kattı ancak önümüzde daha çok maç var. Sadece iki maç kazandık. Bunun bilincinde diğer maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Başlangıçta farklı bir galibiyet alarak taraftarlarımızla bütünleştik. Fenerbahçe camiasının uzun süredir istediği ve beklentisi içinde olduğu bir durumdu bu. Sevindirici bir durum ancak böyle şeylere fazla kapılmadan yolumuza en emin şekilde devam etmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Bu hafta Trabzon’la bir maçımız var. Her maç gibi bu karşılaşmada çok önemli. Bu maça da çok iyi konsantre olup, taraftarlarımızla birlikte iç içe, aldığımız puanlara yenilerini ekleyip; yolumuza devam etme düşüncesindeyiz. İnşallah da öyle olur" dedi.

"HOCALARIMIZ DEVRE ARASINDA GEREKLİ KONUŞMAYI YAPTI"

Başakşehir maçının soyunma odasında hocası Ersun Yanal'ın kendilerini motive edici bir konuşma yaptığını söyleyen Bayındır, "İlk maçın atmosferi bambaşkaydı. İkinci maç daha farklı bir atmosferdi ama biz şunu öğrendik. Bizim için iyi de bir şey oldu. 1-0 geriye düştük, bırakmadık. Çünkü maç 1-0, 1 gol attığında beraberliği yakalıyorsun. Bu durum diğer skorlar içinde geçerli. Maç 90 dakika. Hiçbir zaman ‘maç bitti, yenildik; öndeler, atamayız’ gibi düşünceye kapılmadan devam ettik. Hocalarımızda gerekli konuşmayı devre arasında yaptılar. İkinci yarıya birlik beraberlik içinde çıktık. Taktik disiplinden kopmadan oynadık. Bizim için güzel bir maçtı. İnşallah bu güzel hikayelere yenilerini ekleriz. Kesinlikle karakter göstermeye devam edeceğiz. Sonuçta Fenerbahçe camiasında oynuyoruz. Büyük bir camia. Taraftarın tribünde, futbolcularında sahada verdiği enerjiyi hep birlikte yaratacağımız sinerji ile bu devam edecektir. Bu bir savaştır. Bu savaşı lider vasıflarda devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.