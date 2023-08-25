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  4. Altay Bayındır, valizleriyle birlikte Türkiye'den ayrıldı! Ali Koç detayı ise dikkatlerden kaçmadı

Altay Bayındır, valizleriyle birlikte Türkiye'den ayrıldı! Ali Koç detayı ise dikkatlerden kaçmadı

25.08.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli kaleci Altay Bayındır, 4 yıllık Fenerbahçe serüvenine noktayı koyarak Manchester United için İngiltere'ye gitti.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden özel izin alarak transfer görüşmeleri için Yunanistan'a giden Altay Bayındır, dün sarı-lacivertlilerin Twente maçı kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde karşılaşmayı takip etti.

MANCHESTER UNITED MACERASI BAŞLADI

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Mücadele öncesinde taraftarları selamlayarak veda eden Altay Bayındır'ın bugün ise Manchester United macerası başladı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Altay Bayındır'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı. İkili uzun süre sohbet ederken Altay Bayındır, Ali Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti. Özel uçakla İngiltere'ye giden milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

7 MİLYON EURO

altaybayindirmanchesterunited

Altay Bayındır'ın transferinden Fenerbahçe'nin yaklaşık 7 milyon euro gibi bir bedel kazanacağı öğrenildi.

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