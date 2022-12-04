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Altay Bayındır yuvadan bedavaya uçabilirdi! Jorge Jesus'un açıklamasının ardından 5 yıllık sözleşme geliyor

04.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Altay Bayındır için ayrılık çanları ciddi ciddi çalmaya başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusuna Inter'in talip olduğu öğrenilmişti. Dün Fenerbahçe'nin oynadığı hazırlık maçının ardından konuşan Jorge Jesus, Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmasına izin vermediğini söyledi. Bu olayın ardından Fenerbahçe yönetimi hamlesini yaparak Altay'a 5 yıllık sözleşme önerdi.

Altay Bayındır yuvadan bedavaya uçabilirdi! Jorge Jesus'un açıklamasının ardından 5 yıllık sözleşme geliyor
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır yuvadan her an uçabilir. Sözleşmesinin bitimine aylar kalan yıldız oyuncu için Jorge Jesus'tan uyarı geldi. Altay'ın takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini söyleyen Jesus, yönetime mesaj gönderdi.

"İZİN VERMEM"

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Jorge Jesus, “Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir futbolcumuzu kaybetmek istemem. Hele bu futbolcu Altay’sa hiç izin vermem” diyerek yönetime mesaj verdi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

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Jorge Jesus'un bu açıklamalarının ardından elini çabuk tutan sarı-lacivertli yönetim, Altay'ın menajeriyle görüşerek yıldız oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerdi. Mukavelenin önümüzdeki haftalarda imzalanması bekleniyor.


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