Altay Bayındır yuvadan bedavaya uçabilirdi! Jorge Jesus'un açıklamasının ardından 5 yıllık sözleşme geliyor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır yuvadan her an uçabilir. Sözleşmesinin bitimine aylar kalan yıldız oyuncu için Jorge Jesus'tan uyarı geldi. Altay'ın takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini söyleyen Jesus, yönetime mesaj gönderdi.

"İZİN VERMEM"

Jorge Jesus, “Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir futbolcumuzu kaybetmek istemem. Hele bu futbolcu Altay’sa hiç izin vermem” diyerek yönetime mesaj verdi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Jorge Jesus'un bu açıklamalarının ardından elini çabuk tutan sarı-lacivertli yönetim, Altay'ın menajeriyle görüşerek yıldız oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerdi. Mukavelenin önümüzdeki haftalarda imzalanması bekleniyor.



