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Altay Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Lider, Altay deplasmanında!

24.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan lider Beşiktaş, Altay deplasmanına konuk oluyor. Son olarak 18 yıl önce Süper Lig’de karşılaşan Altay ile Beşiktaş arasındaki son müsabaka, siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Altay Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Lider, Altay deplasmanında!

Trabzonspor’la aynı puanda (14) averaj farkıyla liderliğini sürdüren Beşiktaş, Altay engelini de 3 puanla aşarak, yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Altay ise güçlü rakibi Beşiktaş’a şoku yaşatmayı planlıyor.

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak Altay-Beşiktaş maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak Altay-Beşiktaş mücadelesi, e beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

Altay: Lis, Björnkander, Cebrail, Naderi, Murat, Ceyhun, Poko, Kappel, Erhan, Bamba, Thaciano.

Beşiktaş: Mert, Atiba, N’Sakala, Rıdvan, Oğuzhan, Gökhan, Souza, Pjanic, Salih, Kenan, Güven.

BEŞİKTAŞ’TA 11 EKSİK!

Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Alex Teixeira, Welinton ve Michy Batshuayi sakatlıkları sebebiyle, Valentin Rosier de kırmızı kart cezası nedeniyle Altay maçında forma şansı bulamayacak.

Öte yadan Beşiktaş, Francisco Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

ALTAY’DA 3 EKSİK

İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden Rodriguez, Rayan ve Eren, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek. Poko'nun forma giyebileceği, Pinares’in ise oynamasının zor olduğu kaydedildi.

18 YIL ÖNCE BEŞİKTAŞ KAZANDI

Siyah beyazlılar ile rakibi Altay, son olarak 3 Mayıs 2003’te İstanbul’da karşılaştı. Beşiktaş İnönü Stadı’nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi Beşiktaş, 2-0’lık üstünlükle kazandı. Beşiktaş ve Altay, Süper Lig’de şimdiye kadar ise 82 defa karşılaştı. Bu maçların 43’ünden Beşiktaş, 14’ünden ise Altay galip ayrılırken, 25 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

ATİBA 300’ÜN PEŞİNDE

Siyah-beyazlı takımda Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, bu akşam üçüncü “Dalya” için sahada olacak. Kara-Kartal’a 2013-2014 döneminde transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kaptan Atiba, Altay’la oynanan mücadelede sahaya çıkması hâlinde 300. kez bir resmî maçta Beşiktaş adına boy göstermiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Altay
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