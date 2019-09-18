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Altay'da Emre güven verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen yıl sergilediği inişli çıkışlı performans nedeniyle sezon öncesi takımdaki geleceği tartışılan kaleci Emre Koyuncu, son 2 maçta yaptığı kurtarışlarla güven verdi.

Altay'da Emre güven verdi

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ligin ilk 2 haftasında kalede Aydın'ı oynattı. Aydın'ın siyah-beyazlıların 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçtiği bu maçlarda basit goller yemesi üzerine 3'üncü haftada eldivenleri Emre devraldı.

İzmir temsilcisi Emre'nin kaleyi koruduğu son 2 maçta evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederken, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Bu müsabakalarda kalesini gole kapatan Emre, kazanılan 6 puanda önemli rol oynadı. Altay'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Keçiörengücü maçında da kaleyi Emre koruyacak.

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Anahtar Kelimeler:
TFF 1’inci Lig Emre Koyuncu altay

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