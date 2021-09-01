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Altay'da Eren formaya göz kırptı

01.09.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Altay'da son olarak iç sahada oynanan Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuna alınan genç futbolcu Eren Erdoğan, kısıtlı sürede sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Altay'da Eren formaya göz kırptı

Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından 83'üncü dakikada Cebrail'in yerine oyuna alınan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 90+4'üncü dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruş çok az farkla gol olmadı. Buna rağmen gösterdiği cesaretle alkış topladı.

Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Altay formasıyla ilk Süper Lig maçıma çıktım. Bana forma şansı veren hocama teşekkür ederim. Her zaman daha yükseğe" ifadelerine yer verdi.

Altyapıdan yetişen Eren, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta 179 dakikada görev alıp 3 gol, 1 asistle oynadı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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