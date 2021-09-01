Altay'da Eren formaya göz kırptı

Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından 83'üncü dakikada Cebrail'in yerine oyuna alınan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 90+4'üncü dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruş çok az farkla gol olmadı. Buna rağmen gösterdiği cesaretle alkış topladı.

Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Altay formasıyla ilk Süper Lig maçıma çıktım. Bana forma şansı veren hocama teşekkür ederim. Her zaman daha yükseğe" ifadelerine yer verdi.

Altyapıdan yetişen Eren, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta 179 dakikada görev alıp 3 gol, 1 asistle oynadı.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA



