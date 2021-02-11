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Altay’da İbrahim Akın yeniden görevde

11.02.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Altay’da İbrahim Akın yeniden görevde

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da geçen ay altyapı direktörlüğü görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen ve yönetim aleyhine açıklama yapan, sonrasında da açıklaması nedeniyle yönetim tarafından tepki gören İbrahim Akın, sportif direktörlük görevine getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sportif direktörü İbrahim Akın oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, üçüncü ve ikinci liglerde elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği bulunan kulübümüzün ve Türk futbolunun önemli isimlerinden İbrahim Akın sportif direktörlük görevine getirilmiştir" denildi.

Taraftarların kulüpte görev almasını istemediği teknik direktör Osman Özköylü ile bugün sözleşme imzalayan yönetimin taraftarların gönlünde taht kuran İbrahim Akın’ı yeniden göreve getirmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı. Taraftarlar yönetimin Osman Özköylü konusundaki tepkileri azaltmak amacıyla bu hamleyi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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