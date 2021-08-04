Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı

Deneyimli teknik adam önderliğinde play-off yarı finalde İstanbulspor'u evinde 3-2, deplasmanda ise 1-0 mağlup ederek tur atlayan İzmir ekibi, İstanbul'da oynanan finalde Altınordu'yu tek golle dize getirip 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederken, dün de Fraport-Tav Antalyaspor'u 1-0 yenerek olumlu sinyaller verdi.

KALECİ LIS VE GOLCÜ RAYAN TAMAM

Dış transferde Ceyhun Gülselam, Eric Björkander, Thaciano, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Melih Altıkulaç ve Serge Aka ile anlaşan Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan transferlerini de bitirdi.

Polonya ekibi Wisla Krakow'dan transfer edilen 24 yaşındaki kaleci Lis'in 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. El Ahly'den 300 bin dolara kiralanan 23 yaşındaki golcü Rayan'ın ise satın alma bedelinin 1 milyon 200 bin dolar olduğu kaydedildi.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

