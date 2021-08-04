SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Altay
  4. Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı

Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı

04.08.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon göreve gelen teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 5 resmi, 2 de özel karşılaşma olmak üzere toplam 7 maçta da kazanan taraf olmayı başardı. Geçen sezon 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala dümene geçen Mustafa Denizli, üst üste aldığı 1-0'lık Ümraniyespor (D) ve 4-3'lük Bandırmaspor galibiyetleriyle takımını play-off turuna taşıdı.

Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı

Deneyimli teknik adam önderliğinde play-off yarı finalde İstanbulspor'u evinde 3-2, deplasmanda ise 1-0 mağlup ederek tur atlayan İzmir ekibi, İstanbul'da oynanan finalde Altınordu'yu tek golle dize getirip 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederken, dün de Fraport-Tav Antalyaspor'u 1-0 yenerek olumlu sinyaller verdi.

KALECİ LIS VE GOLCÜ RAYAN TAMAM

Dış transferde Ceyhun Gülselam, Eric Björkander, Thaciano, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Melih Altıkulaç ve Serge Aka ile anlaşan Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan transferlerini de bitirdi.

Polonya ekibi Wisla Krakow'dan transfer edilen 24 yaşındaki kaleci Lis'in 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. El Ahly'den 300 bin dolara kiralanan 23 yaşındaki golcü Rayan'ın ise satın alma bedelinin 1 milyon 200 bin dolar olduğu kaydedildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli sporcular altın madalyaya gidiyorMilli sporcular altın madalyaya gidiyor
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
Altay'a Şili'den transfer: Martin RodriguezAltay'a Şili'den transfer: Martin Rodriguez
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Altay

En Çok Okunan Haberler

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Sofiane Feghouli, Olympiakos yolcusu

Sofiane Feghouli, Olympiakos yolcusu

Galatasaray'a sürpriz orta saha

Galatasaray'a sürpriz orta saha

Tokyo 2020'de bir ilk! Öyle bir atlayış yaptı ki...

Tokyo 2020'de bir ilk! Öyle bir atlayış yaptı ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diagne gidiyor, 10 numara geliyor

Diagne gidiyor, 10 numara geliyor

Yusuf Demir attı, Barcelona kazandı

Yusuf Demir attı, Barcelona kazandı

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.