Altay'da Paixao bilmecesi

Siyah-beyazlılardaki alacaklarını bırakmak istemeyen 38 yaşındaki golcünün kendisine acilen ödeme yapılırsa serbest kalma hakkını elde etmesine ve önemli tekliflere rağmen yeni sezonda da İzmir ekibinde forma giyebileceği belirtildi.

Son 5 sezondur Altay'da top koşturan Paixao, Spor Toto 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olup kırılması güç bir rekora imza attı. Altay'ın tarihine geçen Portekizli ilerlemiş yaşına rağmen birçok kulübün transfer listesine girdi. Transfer tahtasını açamayan Altay'da yönetimin en büyük hedefi mevcut kadroyu korumak.

