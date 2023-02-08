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Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi bitti

08.02.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi bitti

Ligde son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan siyah-beyazlılarda kan değişikliğine gitme kararı alan yönetim, genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve gelen ve küme düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Kaloğlu, bu sezon takımın başında çıktığı 22 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1'i hükmen olmak üzere 10 mağlubiyet gördü. İzmir temsilcisinde daha önce futbolcu olarak da görev yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun hak edişlerini siyah-beyazlı kulübün altyapısına bağışladığı, herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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