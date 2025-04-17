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Altay düşmemek için direniyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 13:34
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Altay, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta erteleme maçında İskenderunspor’u 1-0 mağlup ederek düşme hattının üzerinde yer alan Kepezspor’la arasındaki puan farkını 7’ye indirdi ve ligde kalma iddiasını devam ettirdi.

Altay düşmemek için direniyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 24. hafta erteleme maçında İskenderunspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Play-Off hattında yer alan rakibini 1-0 mağlup etti. Böylece siyah-beyazlılar ligde kalma adına önemli bir üç puana imza attı. Puanını 24’e çıkartan İzmir ekibi, ligde kalma barajıyla arasındaki puan farkını 7’ye indirdi. Ligin kalan üç haftasında Altay hata yapmadan yoluna devam edip 15. basamakta bulunan Kepezspor’un ise hata yapmasını bekleyecek.

PAZAR GÜNÜ ÇOK KRİTİK

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, 20 Nisan Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda sezonun en kritik maçına çıkacak. Grupta 24 puanla 16. sırada yer alan İzmir ekibi, 31 puanla 15. basamakta bulunan Kepezspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılar kümede kalma umutlarını kalan haftalara sürdürmek için rakibini mutlak mağlup etmesi gerekiyor. Alınacak beraberlik veya mağlubiyet durumunda Altay, 2. Lig’de veda edecek.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında oynanan müsabakada Altay, deplasmanda rakibine 3-2 yenilmişti.

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