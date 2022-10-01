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Altay Eyüpspor maçının hakemi Turgut Doman kimdir? Turgut Doman nereli ve kaç yaşında?

01.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Eyüpspor maçının hakemi Turgut Doman, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Altay, 1 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ağırlayacak. Peki, Altay Eyüpspor maçının hakemi Turgut Doman kimdir? Turgut Doman nereli ve kaç yaşında?

Altay Eyüpspor maçının hakemi Turgut Doman kimdir? Turgut Doman nereli ve kaç yaşında?

Altay Eyüpspor maçının hakemi Turgut Doman 1 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Deneyimli hakem Altay Eyüpspor maçı öncesi sporseverler tarafından merak edildi. Peki Turgut Doman kimdir? İşte Altay Eyüpspor maçının hakemi Turgut Doman'ın hayatı ve biyografisi...

ALTAY EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ TURGUT DOMAN KİMDİR?

Turgut Doman 7 Ağustos 1985 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

Toplamda 103 maçta görev alan Turgut Dorman'ın yönettiği son maç 18 Eylül'de oynanan ve 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan Samsunspor - Sakaryaspor maçıdır.

ALTAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Eyüpspor maçı 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay Eyüpspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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