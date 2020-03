Altay: “Fırsatçıları ihbar edin”

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay; “Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulama ve WhatsApp şikayet servisleri ile kriz fırsatçıları ihbar edilmelidir” dedi.

İnsanlarda yolda yürürken, birbirleriyle konuşurken, yemek yerken, asansöre binerken bir tedirginlik ve panik havası olduğunu dile getiren Altay, “Hastalığa yakalananların yüzde 80’inin hafif şekilde atlattığı, diğer yüzde 20’lik kesimin hepsinin ölümcül olmadığı, sadece yaşlı kişilerin, zayıf bağışıklık sistemi olanların ve astım, diyabet, kalp gibi kronik hastalıkları olan kişilerin risk grubunda olduğu bir ortamda bu kadar aşırı panik havası, ülkeye hastalıktan daha fazla zarar verecektir. Tedbirler alınacaktır. Kurallar konulup, mücadele yapılacaktır. Ancak insanların marketlere koşup gıda stoğu yapması abartılı tedbirdir. Çünkü ülkemizde yeterince gıda var” diye konuştu.

Ülkemizde kronavirüslü hasta olduğu açıkladıktan sonra kriz fırsatçılarının yine karşımıza çıktığına dair pek çok şikayet almaya başladıklarını anlatan Altay, “Öyle bir hale geldik ki bazıları kendi menfaatleri dışında hiç bir şeyi, hiç kimseyi düşünmez oldu. Kriz çıksın da fırsatçılık yapayım diye bekleyenler var. Fahiş fiyat artımı yapanlar sadece fırsatçılık değil kaosa da zemin hazırladıklarından uygulanacak yaptırımın para cezasıyla sınırlı kalmaması gerekiyor.

Bu konuda Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri devam ediyor. Ancak bakanlığın her esnafı, her siteyi, her marketi denetlemesi imkansız olduğundan anormal fiyat artıranların ihbar edilmesi gerekiyor. Gerek internet üzerinden gerekse market alışverişlerinde makarna, maske, kolonya fiyatlarına fahiş zam yapan işletmeleri, internet sitelerinden ekran görüntüsü alarak, markette ise raf fotoğrafını çekerek Play Store’dan kolayca indirebileceğiniz HFA’ ya, Ticaret İl Müdürlüklerine ve Alo 175’e şikayet edebilirsiniz.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin şikayetlerin 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde iletilmesi için "0552 189 0 189" numaralı WhatsApp hattını hizmete sundu. Böylelikle tüketicilerden gelen ihbar ve şikayetler için gerekli işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Bunun yanında tüketici alışveriş yaparken gıda ürünlerinde karşılaştığı sorunları Alo 174 Gıda Hattı’na şikayet edebiliyor. Ancak Tüketici şikayet ederken ürünün içeriği, tarihi, ambalaj gibi sorunları sadece söylem olarak şikayet ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu sorunun önüne geçmek ve şikayete daha etkili çözüm üretmek amacıyla WhatsApp üzerinden şikayet servisi uygulaması başlattı. "0501 174 0 174" numaralı WhatsApp şikayet servisine herhangi bir gıda ile ilgili şikayetinizi bildirebilirsiniz. Market, şarküteri, bakkal, toptancı gibi tüm gıda ürünü satan işletmelerden oluşan sorunlar, fotoğraflarıyla birlikte bu numara üzerinden bakanlığa gönderilebilecek. Yetkililer gerekli incelemeler sonucunda tüketiciye dönüş yaparak, gerekli yaptırımı kısa zamanda uygulayacak” şeklinde konuştu.

Altay, son olarak korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürülen Alo 184’ü arayarak hastaneye gitmeden hastalık hakkında bilgiler alınabileceğini sözlerine ekledi.