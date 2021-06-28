Altay, Garry Rodrigues'in peşinde

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da yönetim, transfer çalışmalarında hareketli günler yaşıyor. İzmir temsilcisine, menajerler aracılığıyla, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formayı giyen sol kanat Garry Rodrigues'in önerildiği öğrenildi.

Bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad Cidde de bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcunun, tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan liginde 17 maçta 4 gol kaydeden tecrübeli futbolcunun transferini Altay yönetimin genel kurul sonrası masaya yatırması bekleniyor. Futbola Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues daha sonra Spartaan, Rostocker, Boshuizen, Den Haag, Dordrecht, Levksi Sofia, Elche, PAOK, Galatasaray, Fenerbahçe ve Al Ittihad Cidde kulüplerinde oynadı.

Altay'ın maliyeti yüksek oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma ihtimali yüksek. Maliyeti yüksek olan hücum oyuncusunun, Suudi Arabistan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GÖZLER MUSTAFA DENİZLİ'DE

Altay'da bugün yapılacak genel kurul sonrası tekrar başkan olması beklenen Özgür Ekmekçioğlu'nun seçim sonrası takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşması bekleniyor. 18 yıl sonra İzmir ekibini, Süper Lig'e taşıyan kulübün efsane isimlerinden Mustafa Denizli'nin kurulacak yeni takım için uzun zamandır geniş bir transfer listesi hazırladığı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLDU

Deneyimli futbolcu, 2017- 2018 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Garry Rodrigues, Süper Lig'de görev yaptığı 87 mücadelede 17 kez rakip filleleri havalandırdı ve 19 golün hazırlayıcısı oldu.



