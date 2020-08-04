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Altay'ın genç yıldızı Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oluyor

FRANSA HABERLERİ  | 04.08.2020 08:13 | Son Güncelleme

Olimpik Lyon, Cenk Özkaçar'ı salı günü sağlık kontrollerine sokacak ve ardından 5 yıllık imzayı attıracak.

Altay'ın genç yıldızı Cenk Özkaçar, Lyon'a transfer oluyor

Olimpik Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar transferini tamamlıyor.

Le Progres'te yer alan habere göre; 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar, salı günü Lyon'daki Saint-Exupery Havaalanı'nda olacak ve sağlık kontrolleri sonrası 5 yıllık imzayı atacak. Lyon, bu transfer için Altay'a yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Olimpik Lyon, Cenk Özkaçar'ın hazırlık kampında göstereceği performansa göre oyuncuyu ya gelecek sezonun kadrosunda tutacak ya da sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir kulübe kiralayacak. Lyon'un Cenk'i daha çok potansiyeli nedeniyle tercih ettiği bilgisi de haberin detayında paylaşıldı.

Altay altyapısından yetişen Cenk Özkaçar, geçtiğimiz sezon 12 lig ve 4 kupa olmak üzere 16 maçta toplam 991 dakika süre aldı.

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