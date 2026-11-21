Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması kapsamında iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda kontratı bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yola devam etmek için temaslarını sürdürürken, 31 yaşındaki milli futbolcunun teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yükselen performansı süreci hızlandırdı.

YÖNETİM 1+1 ÖNERDİ, İRFAN CAN 2+1 İSTEDİ

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde en önemli pazarlık başlığının sözleşme süresi olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin İrfan Can Kahveci'ye 1+1 yıllık kontrat önerdiği, deneyimli futbolcunun ise 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.

MEVCUT MAAŞININ KORUNMASINI İSTEDİ

İrfan Can Kahveci'nin yeni sözleşmedeki ücret beklentisi de netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 1,5 milyon euro kazanan milli oyuncunun, yeni kontratta da mevcut maaşının korunmasını istediği aktarıldı. Yönetimin, süre ve maaş taleplerini değerlendirerek görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

HEDEF MAYIS AYINDAN ÖNCE İMZA

Hem yönetimin hem de İrfan Can Kahveci'nin birlikteliği sürdürmeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, sözleşme süresinde uzlaşı sağlanması durumunda yeni imzanın mayıs ayından önce atılmasının hedeflendiği ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ÖZEL GÖREV

Öte yandan Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, Kocaelispor maçı öncesinde İrfan Can Kahveci'ye saha içi yerleşimi ve hücum aksiyonlarına dair özel talimatlar verdiği aktarıldı. Belözoğlu'nun rakip savunmanın Mason Greenwood'a odaklanmasını avantaja çevirmek istediği ve İrfan Can'dan oluşan boşlukları değerlendirip şut opsiyonunu kullanmasının yanı sıra savunmaya da katkı vermesini talep ettiği belirtildi.