Altay, Kadın futbol takımı kuruyor

16 Ocak 1914 tarihinde kurulan Altay, bugüne kadar Türk futbolunda yaşadığı başarılar ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çekiyordu. Son yıllarda popülaritesi artan kadın futboluna da yelken açan Altay, "Kadınlar sporun her alanında güzel" şiarıyla kadın futbol takımı kuracağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından duyuru yapan siyah-beyazlı kulüp, duyuruda şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolunun 106 yıllık çınar Altay Spor Kulübü, ‘Kadınlar sporun her alanında güzel’ şiarıyla ‘Kadın futbol takımı’ kurmak üzere harekete geçti. Spor severlerin her geçen gün daha büyük ilgi ile yaklaştığı kadınlar futbol liglerine yönelik yatırım yapma kararı alan yönetim kurulumuz kendi bünyesinde oluşturacağı takımla çalışmalara start verecek."
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