Altay kazandı, İstanbulspor umutlandı

TFF 1. Lig play-off ilk maçında Altay evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Altay Alsancak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altay 3-2'lik skorla kazanırken, İstanbulspor 2 gol atarak deplasman golü avantajını kazandı.

Altay'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Kappel ile ilki penaltıdan olmak üzere 14. ve 43. dakikalarda Paixao'dan geldi. İstanbulspor'un sayılarını ise 10. ve 83. dakikalarda Onur Ergün penaltıdan kaydetti.

Altay'ın 36 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, bu maçtaki gollerle bu sezon 24. golünü kaydetmiş oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Mayıs tarihinde Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

