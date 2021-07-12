Altay, Mustafa Denizli ile imzalıyor

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile bu hafta içi resmi sözleşme imzalanacağını açıkladı!

ALTAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, Süper Lig'de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür.

Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, Profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir.

Spor kamuoyu ve camiamıza saygılarımızla.



