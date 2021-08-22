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Altay Süper Lig'e iyi başladı

22.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e 18 yıl aradan döndükten sonra ilk 2 haftayı kayıpsız geçen Altay, 42. sezonunda 5. kez lig başında 2'de 2 yaptı.

Altay Süper Lig'e iyi başladı

İlk haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikten sonra dün konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor engelini 4-1'lik skorla geçen Altay, haftayı 6 puanla kapattı.

Yukatel Kayserispor karşısındaki ilk 11’ini Aytemiz Alanyaspor karşısında bozmayan teknik direktör Mustafa Denizli, sonradan oyuna dahil ettiği Tolga Ünlü ve Marco Paixao’nun yanı sıra yeni oyuncuları Serge Aka ve Ahmed Rayan’a bu sezon ilk kez şans verdi.

Attığı 7 golün hepsi yabancı oyuncularından gelen Altay'da bu gollerden 6'sı bu sezonki transferlerden geldi. Siyah-beyazlı ekipte dün birer gol üreten Khaly Thiam, Martin Rodriguez, Cesar Pinares ve Ahmed Rayan bu sezon ilk gollerini kaydetti.

Bu sezon 42. kez mücadele ettiği Süper Lig'de 5. kez ilk 2 haftayı kayıpsız geçen Altay, daha önce 1977-1978, 1981-1982, 1982-1983 ve 1992-1993'te de bu başarıyı yakalamıştı.

Süper Lig’de deplasmanda en farklı galibiyetini 1986-1987 sezonunda Bursaspor karşısında 4-0’lık galibiyetle alan Altay, dış sahada 7. kez sahadan 3 farklı galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde 200. galibiyetini aldı. Maç fazlasıyla lider durumda bulunan Altay, 3. haftada 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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