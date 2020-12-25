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Altay, TFF 1. Lig'in zirvesine çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.12.2020 22:06 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Altay, TFF 1. Lig'in zirvesine çıktı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile Ümraniyespor, Altay Alsancak Stasyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Altay'ın golleri 11. dakikada Erhan Çelenk, 23. dakikada penaltıdan Paixao ve 78. dakikada Kappel'den geldi. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada penaltıdan Okan Derici'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Altay, puanını 29'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği yakaladı. Ümraniyespor ise 16. maçında 17 puanda kaldı.

Altay, TFF 1. Lig'in 17. haftasında liderlik için kritik mücadelede Tuzlaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise aynı haftada sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Suat Güz, Burak Cansız

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Berkay Sülüngöz, Yılmaz Özeren (Dk. 72 Scuk), Kappel, Erhan Çelenk (Dk. 84 Eren Erdoğan), Özgür Özkaya (Dk. 54 Kadir Yazıcı), Thiam, Regattin, Paixao (Dk. 84 Gnanduillet)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Akabueze (Dk. 82 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 61 Sow), Okan Derici (Dk. 85 Hüseyin Çolak), Camara

Goller: Dk. 11 Erhan Çelenk, Dk. 23 Paixao (Penaltıdan), Dk. 78 Kappel (Altay), Dk. 17 Okan Derici (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Gomis, Dk. 80 Okan Derici, Dk. 86 Muammer Denizhan Taşkan, Dk. 90+1 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 20 Lokman Gör, Dk. 80 Kadir Yazıcı (Altay)

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