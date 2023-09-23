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Altay yönetimi için flaş iddia

23.09.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'i 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da mali sıkıntıların aşılamaması nedeniyle Başkan Ayhan Dündar ve yönetiminin görevi bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

Kulübün başında üst üste ikinci dönemini geçiren Başkan Dündar'ın son günlerde kulübe eskisi kadar uğramadığı öğrenildi. Yönetim kurulu üyeleri arasında da fikir ayrılıkları yaşandığı belirtildi. İzmir temsilcisinde personel maaşları yaklaşık 7 aydır ödenmezken, kaynak arayışlarını sürdüren yönetimin pes etme noktasına geldiği ileri sürüldü. Altay Başkanı Ayhan Dündar iddialarla ilgili, "Eğer böyle bir durum tezahür ederse tabii ki açıklama yaparız" demekle yetindi.

Siyah-beyazlı takımın 2021-22 sezonunda 400 milyon TL'nin üzerinde borç yüküyle Süper Lig'den düşmesinin ardından sürpriz bir şekilde başkanlığa talip olup göreve getirilen Ayhan Dündar, 2022-23'te 1'inci Lig'de kümede kalmalarının ardından haziran ayındaki kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi. İzmir kulübünün toplam borcu döviz kurunun yükselmesi sonrası 500 milyon TL'yi aşarken, yönetim geçen ay olağanüstü genel kurulla camiadan şirketleşme yetkisi aldı.

Süper Lig'e başladığından bu yana transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Altay, bu sezon ilk 5 haftada 4 yenilgi alıp düşme hattına geriledi.

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