Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Erhan Çelenk, geçen sezon müthiş bir şampiyonluk yaşadıklarını ve İzmir temsilcisini 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıdıklarını ifade ederek, "Süper Lig'de daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor. Taraftarlı olacak bu sene. Süper Lig'in havası, taraftarın havası daha zor olacak. Biz de ona göre çalışacağız. Sezonu en iyi yerde, ilk 10'un içinde bitirmek isteriz. Neden olmasın? Altay'ın hedefleri her zaman yukarılardır, büyüktür. Biz de onu göstereceğiz" dedi.

Kariyerinde 7 kez kupa sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği taktik ve tekniği en iyi şekilde sahaya yansıtacaklarını söyleyerek, "Biz şu anda geçen seneki arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir Ceyhun Gülselam aramıza katıldı. İlk günden onu sıcak karşıladık, uyum sağladık. Hocamız da söyledi zaten, aramıza yeni oyuncular katılacak. Gelen arkadaşlarımızla da uyumlu olacağız tabii ki. Süper Lig'de yabancı sayısı düştü. Hedeflerimiz var. Bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başladık. İnşallah Altay'ı önümüzdeki sezon en iyi yerde göstereceğiz taraftarlarımıza" diye konuştu.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

