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Altın değerinde mantar! Bin liraya kadar alıcı buluyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu. Kuzugöbeğinin kurutulmuşu, kilosu bin liraya kadar alıcı buluyor.

Altın değerinde mantar! Bin liraya kadar alıcı buluyor

Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yetişen kuzugöbeği mantarı mayıs-haziran aylarında özellikle çam ağaçlarının altında tek tek veya küçük gruplar halinde bulunuyor. Besin değeri yüksek olan bu mantar türü fiyatıyla dikkat çekiyor. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu 800 ile bin lira, yaşı ise 100 ile 200 lira arasında satılıyor. Kısa süreli de olsa kuzugöbeği, bölge insanına ekonomik katkı sağlıyor.

KÖYLÜLER ÇAMLIK ALANDAN TOPLUYOR

Yeşilköy Mahallesi’nden mantar satıcısı Salih Bozkurt kuzugöbeğine çok talep olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına da gönderiyoruz. Doğal olarak yetişiyor. Bulmak çok zor. Çamlık alanlarda sabahtan akşama kadar köylüler bir kilo topluyor, biz de onlardan satın alıyoruz. Kuzugöbeği her derde deva, şifa kaynağı" dedi.

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Alıcı Ayşegül Zeybek ise kendisinin şeker hastası olduğunu belirterek, “Kuzugöbeğinde vitaminler fazlaca var. Kansere, şeker hastalığına çok iyi geldiği söyleniyor. Onun için tercih ediyoruz. Her yıl bu mevsimde çıkan bu mantarı toplayıp, yeriz. Pişirirken kavuruyoruz” diye konuştu.

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KUZUGÖBEĞİNİN FAYDALARI

Hastalıkların iyileştirilmesinde sık sık kullanılan kuzugöbeği, B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Protein değeri oldukça yüksek olan bu mantar anemi, bağırsak ve mide rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor.

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Kaynak: İHA

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