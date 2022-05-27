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Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali başladı

27.05.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: - "Kursiyerler ve öğretmenlerin altın dokunuşlarıyla hayat bulan, her biri paha biçilemez değere sahip 2 bin 140 eser sanatseverlerle buluşuyor"

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kursiyerlerinin ürettiği eserler, 16. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında, sanatın kültürel değerler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

- Sergide 2 bin 140 eser görücüye çıktı

Festivalin bu yıl "Türk dünyası" teması ile düzenlendiğini belirten Altay, "Kursiyerler ve öğretmenlerin altın dokunuşlarıyla hayat bulan, her biri paha biçilemez değere sahip 2 bin 140 eser sanatseverlerle buluşuyor. Ayrıca atölye çalışmaları, konserler, konferanslar, müzik dinletileri ve kukla gösterileri gibi onlarca etkinlik de sergiyi bir sanat şöleni hale getirdi." diye konuştu.

- KOMEK, 544 branşta 1 milyon kişiye hizmet verdi

Altay, kursiyerlerin KOMEK atölyelerinde ürettiklerini dünyaya pazarladığını, bunlarla birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KOMEK'te oyuncak, çanta ve polar markası oluşturduk. Ahşap Oyuncak Atölyemiz ve Karakulak Uluslararası Pelüş Oyuncak Atölyesi, Birleşmiş Milletler ile iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. KOMEK'te bugüne kadar 1 milyonu aşkın hemşehrimize 544 branşta hizmet verdik. Kurslarımızda yalnızca yetişkinlere değil, Genç KOMEK adıyla çocuklarımıza da eğitimler veriyor ve onları en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Yılda üç dönem kayıt alan KOMEK'lerimizin yıllık kursiyer kapasitesini 150 bine çıkardık."

Altay, 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencileri yaz tatilinde Genç KOMEK Yaz Okulu'na davet ederek, kayıtların 6 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

El sanatları atölyeleri, konser ve müzikal gösterilerin yanı sıra konferansların da düzenleneceği festival, 29 Mayıs'ta sona erecek.

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