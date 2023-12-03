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ALTIN KAFES 1. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Altın Kafes oyuncuları kimler, konusu ne? Altın Kafes nerede çekiliyor? ATV yayın akışı

03.12.2023 19:51 | Son Güncelleme:
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Altın Kafes 1. bölüm izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi isimleri bulunduran dizi, bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. 'Altın Kafes oyuncuları ve ,Altın Kafes konusu' merak edildi. Peki, Altın Kafes oyuncuları kimler, konusu ne? Altın Kafes nerede çekiliyor? İşte ALTIN KAFES 1. BÖLÜM ATV CANLI İZLE ve ATV yayın akışı

Altın Kafes oyuncuları ve konusu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 3 Aralık Pazar (bugün) günü ATV'de başlayacak olan dizi ilk bölümüyle ekrana gelecek. Cem akyoldaş'ın yönetmenliğini yaptığı dizide iş insanı Onur Beyoğlu'yla öğretmen Zeynep'in hikayesi anlatılacak. Altın Kafes 1. bölüm merakla bekleniyor. İşte ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in ilk bölümü ile ilgili detaylar...

ALTIN KAFES DİZİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

ALTIN KAFES 1. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alır ve engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürür. Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz, büyük bir sırra şahitlik eder. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.

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ALTIN KAFES DİZİSİ KONUSU

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek. Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur.

ALTIN KAFES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Altın Kafes dizisi 3 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

ALTIN KAFES NEREDE ÇEKİLİYOR?

Altın Kafes dizisi İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde çekiliyor.

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ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Altın Kafes

22:45 Altın Kafes

01:45 Altın Kafes

04:45 Cennetin Gözyaşları

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