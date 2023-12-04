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  4. Altın Kelebek Ödülleri'nde yoktu! Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı

Altın Kelebek Ödülleri'nde yoktu! Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı

04.12.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" en iyi dizi ödülüne layık görüldü. Ödülü yapımcı Onur Güvenatam, yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve dizinin kalabalık oyuncu ekibi birlikte aldı. Ancak gecede dizide 'Ferit Korhan' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in yokluğu dikkat çekti.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49’uncu kez sahiplerini buldu. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını" Altın Kelebek'te en iyi dizi ödülünün sahibi oldu.

Ödülü yapımcı Onur Güvenatam, yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve dizinin oyuncu ekibi birlikte aldı. Ancak dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in gecede olmayı dikkatlerden kaçmadı.

ferit korhan

Ünlü oyuncu dün gece düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne katılamayınca, dizinin yapımcısı oyuncunun rahatsız olduğunu açıkladı. Mert Ramazan Demir, beta enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

yalı çapkını 11

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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