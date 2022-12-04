Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi düzenlendi. Zorlu PSM’de gerçekleşen görkemli tören kırmızı halı seremonisiyle başladı. Altın Kelebek Ödül Töreni jürisinde ise Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı. İzel - Çelik - Ercan da ödül töreninde sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.
En iyi kadın oyuncu:
Pınar Deniz / Yargı dizisi
En iyi erkek oyuncu:
Kaan Urgancıoğlu / Yargı dizisi
En iyi dizi:
Yargı - Kanal D
En iyi yönetmen:
Ali Bilgin - Yargı dizisi
En iyi senarist:
Sema Ergenekon - Yargı Kanal D
En iyi komedi dizisi kadın oyuncu:
Ezgi Mola - Erşan Kuneri dizisi
En iyi komedi dizisi erken oyuncu:
Feyyaz Yiğit - Gibi - Exxen
En iyi komedi dizisi:
Gibi - Exxen
En iyi internet dizisi:
Dünyayla Benim Aramda - Disney Plus
En iyi YouTuber - Influencer:
Ceyda Kasabalı - Fırat Albayram - Noluyo Ya! YouTube
En iyi erkek şarkıcı:
Edis
En iyi kadın şarkıcı:
Zeynep Bastık
En iyi gündüz kuşağı programı:
Müge Anlı - ATV
En iyi kadın sunucu:
Müge Anlı
En iyi erkek sunucu:
Kenan İmirzalıoğlu
En iyi dijital içerik:
Konuşanlar - Hasan Can Kaya
Yaşam boyu onur ödülü:
Emel Sayın
En iyi fantezi müzik kadın sanatçı:
Ebru Yaşar
Yıldızı parlayanlar:
Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun, Taro Emir Tekin
En iyi arabesk müzik erkek sanatçı:
Bilal Sonses