Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi düzenlendi. Zorlu PSM’de gerçekleşen görkemli tören kırmızı halı seremonisiyle başladı. Altın Kelebek Ödül Töreni jürisinde ise Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı. İzel - Çelik - Ercan da ödül töreninde sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

İşte bu yıl Altın Kelebek Ödülleri'ni kazanan isimler:

En iyi kadın oyuncu:

Pınar Deniz / Yargı dizisi

En iyi erkek oyuncu:

Kaan Urgancıoğlu / Yargı dizisi

En iyi dizi:

Yargı - Kanal D

En iyi yönetmen:

Ali Bilgin - Yargı dizisi

En iyi senarist:

Sema Ergenekon - Yargı Kanal D

En iyi komedi dizisi kadın oyuncu:

Ezgi Mola - Erşan Kuneri dizisi

En iyi komedi dizisi erken oyuncu:

Feyyaz Yiğit - Gibi - Exxen

En iyi komedi dizisi:

Gibi - Exxen

En iyi internet dizisi:

Dünyayla Benim Aramda - Disney Plus

En iyi YouTuber - Influencer:

Ceyda Kasabalı - Fırat Albayram - Noluyo Ya! YouTube

En iyi erkek şarkıcı:

Edis

En iyi kadın şarkıcı:

Zeynep Bastık

En iyi gündüz kuşağı programı:

Müge Anlı - ATV

En iyi kadın sunucu:

Müge Anlı

En iyi erkek sunucu:

Kenan İmirzalıoğlu

En iyi dijital içerik:

Konuşanlar - Hasan Can Kaya

Yaşam boyu onur ödülü:

Emel Sayın

En iyi fantezi müzik kadın sanatçı:

Ebru Yaşar

Yıldızı parlayanlar:

Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun, Taro Emir Tekin

En iyi arabesk müzik erkek sanatçı:

Bilal Sonses



