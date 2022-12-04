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  4. Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

04.12.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunduğu 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni Zorlu PSM'de düzenleniyor. Televizyon ve müzik dünyasından isimlerin katıldığı tören, canlı yayında ekrana geldi. Törende Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi çok sayıda ödül alırken, Exxen yapımı Gibi'de başrol oynayan Feyyaz Yiğit de en iyi erkek komedi oyuncusu seçildi. Müge Anlı ise törende 2 ödülün birden sahibi oldu.

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi düzenlendi. Zorlu PSM’de gerçekleşen görkemli tören kırmızı halı seremonisiyle başladı. Altın Kelebek Ödül Töreni jürisinde ise Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı. İzel - Çelik - Ercan da ödül töreninde sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

İşte bu yıl Altın Kelebek Ödülleri'ni kazanan isimler:

En iyi kadın oyuncu:
Pınar Deniz / Yargı dizisi

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En iyi erkek oyuncu:
Kaan Urgancıoğlu / Yargı dizisi

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En iyi dizi:
Yargı - Kanal D

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En iyi yönetmen:
Ali Bilgin - Yargı dizisi

En iyi senarist:
Sema Ergenekon - Yargı Kanal D

sema ergenekon

En iyi komedi dizisi kadın oyuncu:
Ezgi Mola - Erşan Kuneri dizisi

En iyi komedi dizisi erken oyuncu:
Feyyaz Yiğit - Gibi - Exxen

feyyeaz

En iyi komedi dizisi:
Gibi - Exxen

gibi

En iyi internet dizisi:
Dünyayla Benim Aramda - Disney Plus

En iyi YouTuber - Influencer:
Ceyda Kasabalı - Fırat Albayram - Noluyo Ya! YouTube

Ceyda Kasabalı - Fırat Albayram

En iyi erkek şarkıcı:
Edis

En iyi kadın şarkıcı:
Zeynep Bastık

zeynep bastık

En iyi gündüz kuşağı programı:
Müge Anlı - ATV

En iyi kadın sunucu:
Müge Anlı

En iyi erkek sunucu:
Kenan İmirzalıoğlu

En iyi dijital içerik:
Konuşanlar - Hasan Can Kaya

hasan can kaya

Yaşam boyu onur ödülü:
Emel Sayın

En iyi fantezi müzik kadın sanatçı:
Ebru Yaşar

Yıldızı parlayanlar:
Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun, Taro Emir Tekin

En iyi arabesk müzik erkek sanatçı:
Bilal Sonses

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