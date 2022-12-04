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Yargı ve Gibi dizileri Altın Kelebek'e damga vurdu! Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Feyyaz Yiğit ödüllerini aldı

04.12.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene 48'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek ödüllerine Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi ile Exxen'in komedi dizisi Gibi damga vurdu. Başrollerini Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi 5 ödül birden aldı. Exxen'de 3 sezondur ekranlarda olan komedi dizisi Gibi de gecede 2 ödül aldı. Gibi'nin başrol oyuncuları Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan sahneye çıkarak ödüllerini aldı.

Yargı ve Gibi dizileri Altın Kelebek'e damga vurdu! Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Feyyaz Yiğit ödüllerini aldı

Başrollerini Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu’nun (Ilgaz) paylaştığı, Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi, Altın Kelebek'te ödülleri topladı. Kaan Urgancıoğlu 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibini olurken, Pınar Deniz de En iyi Kadın Oyuncu ödülünü kaldırdı. Yargı dizisi ise En İyi Dizi ödülünü aldı. Dizinin senaristi Sema Ergenekon En İyi Senarist Ödülünü, yönetmeni Ali Bilgin de En İyi Yönetmen ödülünü aldı.

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"KALBİMİN NASIL ATTIĞINI BİR GÖRSENİZ..."

Pınar Deniz yaptığı konuşmada, "Kalbimin nasıl attığını bir görseniz keşke. Ben küçüktüm ve tabi ki bende Altın Kelebek izleyip bu ödülü almayı hayal ederdim. Tabi ki sizlere çok teşekkür ederim, bizleri izleyip çocuk Pınar'ın bu ödülü almasını sağladınız." sözlerini kullandı.

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Kaan Urgancıoğlu ise "Annem bana teşekkür edersen çok iyi olur dedi. Bütün aileme anneme, kuzenlerime teşekkür ediyorum. Babam erken yaşta aramızdan ayrıldı. Dedem keza öyle beni küçük yaşta gördüğünde bu çocuk artist olur demiş. Uzun zamandır artistlik yapıyorum ama o bunu göremedi." dedi.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Yargı Dizisi ile En İyi Senarist Ödülünü alan Sema Ergenekon ise sahnede duygusal anlar yaşadı. Ergenekon: 2014 yılında Karadayı ile yine bu sahnede en iyi senaryo ödülü alırken meme kanseri tedavimin ikinci kürünü yeni almıştım. Buruk bir sevinç, daha çok korku ve endişe vardı. Kafamda da saç yoktu. Peruğumla çıkmıştım. Şimdi yeniden karşınızdayım, saçım kendi saçım. Buradan şu an bu hastalıkla mücadele eden tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum, geçiyor. geçecek" dedi.

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GİBİ DİZİSİ 2 ÖDÜL ALDI

Exxen'de yayınlanan ve 3 sezondur büyük ilgiyle izlenen Gibi dizisi de 'En İyi Komedi Dizisi' ödülünü aldı.

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar

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Dizinin başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit ise 'En İyi Komedi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Gibi'nin başrol oyuncuları Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan sahneye çıkarak ödüllerini aldı.

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Teşekkür konuşması yapan Feyyaz Yiğit, "Son ana kadar çok heyecanlıydım. Eşime, anneme, babama, oyuncu arkadaşlarıma ve Aziz Kedi'ye çok teşekkür ediyorum.
Çok az insan gözüküyor ama çok fazla insan çalışıyor. Çok fazla küçük parçanın aynı anda çalışması gereken şeyler yapıyoruz" dedi.

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