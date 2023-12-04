Altın Kelebek'te en iyi sunucu oldu! Müge Anlı: Artık aday gösterilmek istemiyorum

Altın Kelebek Ödülleri'nin bugün 49'uncusu düzenlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceden Esra Erol ve Müge Anlı da ödülle döndü.

İyi Kadın Sunucu Ödülü'nün sahibi Müge Anlı oldu. Müge Anlı ATV ekranındaki programına da ödülle çıktı.

Başarılı isim herkese teşekkür ederek aldığı kararı açıkladı. Ünlü sunucu açıklamasında 11. kez ödülü aldığını söyleyerek "Artık ben buradan da duyurmak istiyorum; çok teşekkür ediyorum artık daha genç arkadaşlarımız, daha yeni işe başlayan arkadaşlarımız bence bu mutluluğu ve gururu yaşasınlar. Ben izninizle artık Altın Kelebek'te aday gösterilmek istemiyorum" dedi.

Müge Anlı'nın sözlerine hayranlarından "Helal olsun" yorumları geldi.





